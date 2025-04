Pistocchi spiega perché lo scudetto andrà al Napoli e scatena il web

Il giornalista ha rivelato su "X" la sua favorita confrontando i calendari e gli impegni delle due rivali, scatenando il web: cosa ha detto

A 8 giornate dalla fine del campionato, lo scudetto è un discorso a due tra Inter e Napoli. Da una parte una squadra impegnata su tre fronti (l’Inter), dall’altra il Napoli, a cui è rimasto un solo obiettivo stagionale, riportare il tricolore sul petto a due anni di distanza dall’impresa firmata Spalletti. Chi vincerà lo scudetto? L’esperto giornalista Maurizio Pistocchi rivela la sua favorita, scatenando il web.

Inter-Napoli per lo scudetto, calendari a confronto

La sabbia nella clessidra è quasi terminata. Otto giornate alla fine del campionato, l’equilibrio in vetta tiene tutti col fiato sospeso. Il Napoli ha reagito alla penuria di vittorie piegando il Milan a domicilio, rispondendo con lo stesso risultato (2-1) al successo dell’Inter contro l’Udinese, non senza qualche brivido di troppo.

Sul piatto della bilancia i tre punti di vantaggio dell’Inter sul Napoli potrebbero servire ad ammortizzare le maggiori fatiche dei nerazzurri, impegnati su tre fronti a differenza degli azzurri di Conte, chiamati a dire la loro soltanto in campionato. Messi a confronto, poi, i due calendari sembrano favorire chi insegue.

L’Inter affronterà una doppia trasferta in Emilia, a Parma e, la più insidiosa, a Bologna; nel mezzo la gara interna col Cagliari. Quindi il doppio impegno al Meazza contro la Roma e il Verona. Poi Torino fuori, Lazio in casa e Como al Sinigaglia.

Apparentemente più leggero il cammino del Napoli, che deve, però, subito volare a Bologna, per l’unico confronto potenzialmente complicato per gli azzurri, che se la vedranno con Empoli, Torino, Genoa e Cagliari al Maradona e Monza, Lecce e Parma in trasferta.

Inter o Napoli per lo scudetto? La favorita di Pistocchi

In un post su “X”, il giornalista Maurizio Pistocchi, analizzando i due calendari, ha detto la sua sulla corsa scudetto, rivelando la favorita per il titolo: “Considerando gli avversari in campionato e gli impegni di Coppa Italia e di Champions League dei nerazzurri, il Napoli a mio modo di vedere è il grande favorito”, ha commentato.

La disamina è proseguita: “Conte può preparare in tutta serenità le 8 finali che separano il Napoli dal 4° scudetto, mentre i rivali hanno in calendario impegni che bruceranno energie fisiche e mentali”. Pistocchi ha elencato quelle che saranno le sfide proibitive per i nerazzurri: “I derby di Coppa Italia con il Milan, i quarti di Champions con il Bayern, il Bologna, la Roma e la Lazio in corsa per la Champions”.

Ad aiutare il Napoli, oltre a un calendario potenzialmente più agevole, anche l’arrivo (vero) della Primavera: “Con i primi caldi la freschezza atletica e la libertà mentale faranno la differenza”, ha concluso Pistocchi.

I commenti social e le risposte di Pistocchi

Il commento di Pistocchi ha infiammato il dibattito, chiamando a raccolta numerosi utenti e tifosi delle due fazioni. In maggioranza partenopei, tra scettici e positivi. Gennaro Carotenuto scrive: “Caro Pistocchi, io da un po’ noto il Napoli in discesa strutturale di condizione atletica e non solo per i troppi secondi tempi peggiori dei primi o le sole due vittorie nelle ultime otto. È una squadra forte, ma non brillante”. La risposta di Pistocchi non si è fatta attendere: “Se Conte gestirà bene i cambi il Napoli ce la farà. Ci sono giocatori freschi, che hanno fatto pochissimi minuti. E sarebbe un risultato straordinario”.

Massy Mastellone, però, non è d’accordo: “Hai notato la coperta cortissima del Napoli e gli stravolgimenti che deve fare Conte ogni volta che si infortuna qualcuno? Hai visto che non hanno più benzina?”. Pistocchi ha risposto: “Può darsi. Fatto sta che il Napoli lotta per lo scudetto come avevo detto io ad agosto”.

L’utente Polytropox è poco convinto: “A parte con il Bologna non vedo dove l’Inter possa perdere punti. Il Napoli ha già dimostrato di poter perdere punti ovunque”. Mentre Guido Olivares si chiede: “Come può essere il Napoli favorito con 3 punti di svantaggio?”. Infine Mpersivale è sicura: “Lo scudetto può solo perderlo il Napoli”.