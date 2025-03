Napoli-Inter, Pistocchi scatena un vespaio: ma quali rigori, l'errore è un altro

L'ex moviolista Mediaset spiega perchè Doveri ha fatto bene a non concedere il penalty nè a Conte nè a Inzaghi ed indica nel mancato giallo a Rrahmani

Si sono lamentati tutti, chi più chi meno. L’Inter voleva un rigore per il fallo di McTominay, il Napoli ha protestato per il mani di Dumfries: chi ha ragione? Per gli esperti moviolisti non c’è uniformità. Marelli ha lasciato qualche dubbio solo per il mani del nerazzurro, Calvarese è stato drastico nel sostenere che erano entrambi rigori da fischiare ma c’è chi esce fuori dal coro, ed è Maurizio Pistocchi.

Per Pistocchi giusto non dare i due rigori reclamati

L’ex moviolista di Mediaset ha detto la sua su X/twitter, scatenando un putiferio sui social. Scrive Pistocchi: “La mia opinione in relazione ai due episodi discussi di Napoli-Inter: 1. 19’ McTominay è in ritardo e fuori tempo nel suo tentativo di colpire la palla, il contatto si verifica perché Dumfries salta indietreggiando. Intervento al limite, NO RIGORE 2. 34’ sulla traiettoria del tiro da pochi metri di Spinazzola, ci sono sia McTominay che Dumfries: il primo riesce a girarsi di schiena, il secondo porta il braccio sx all’interno della figura a protezione del corpo, braccio che viene colpito dal pallone. Da notare che entrambi i giocatori portano il braccio destro a protezione del petto, NO RIGORE”.

L’errore è stato non ammonire Rrahmani

Poi continua: “A mio modesto parere, in un caso come questo non si può non tener conto della dinamica di gioco: un giocatore arretra per colpire la palla, l’altro avanza. Un rigore così non sarebbe una cosa seria. L’errore più grave di Doveri è la mancata ammonizione di Rrahmani all’11’ ( brutto fallo su Thuram )”.

La replica rabbiosa dei tifosi

Fioccano le reazioni sul web: “Ammettere un rigore per l’Inter è una impresa titanica Quello su Dumfries è un rigore solare non ammetterlo e non rispettare i tifosi” e poi: “Per me potevano starci entrambi solo che quello pro Inter non avrebbe cambiato nulla se segnato (rigore e punizione vincente nella stessa azione) quello per il Napoli poteva cambiare la partita. Ammonizione al 12mo, a favore del Napoli e con i nostri…” e anche: “Il fallo su Dumfries è negligente e sproporzionato: sempre rigore. Il mani di dumfries è un’invenzione della narrazione, il braccio non aumenta il volume del corpo ed è a protezione. Su thuram il giallo è poco: entrata da dietro a far male: rosso diretto”

C’è chi scrive: “Quello è fallo di mano volontario in tutti i campionati del globo terracqueo, i sofismi ipocriti in punta di diritto per giustificare un braccio alzato volontariamente che di fatto si oppone alla tiri di Spinazzola sono appunto ipocrisia di un sistema marcio” e poi: “L’errore che commette chi ritiene quello di Dumfries rigole è dato dal fatto che prendono un immagine laterale. Di fronte si capisce chiaramente la dinamica del movimento”

Il web è scatenato: “Poca importa rigore o no, il problema sono i 2 pesi…. Ad Udine lo stesso Doveri da rigore contro a Lobotka colpito al braccio. Quindi che si fa’? Dipende dalla maglia?” e anche: “E il giallo a Bissek per la gomitata? Comunque se avesse dato rigore all’Inter (può starci) non avrebbe cambiato l’andamento della partita perché su quella respinta c’è stata la punizione di Di Marco”, oppure: “Il problema è che contatti della medesima entità in altre partite vengono valutati in modo difforme. Sarebbe opportuno rivedere il regolamento concedendo il rigore solo per DOGSO, per gli altri interventi punizione dal limite dell’area” e infine: “Dumfries è girato, come può non aumentare il volume del corpo? Se la palla passa va sull’altro braccio ugualmente largo, o addirittura in porta. Secondo te è un caso che sia stato mostrato un solo replay e da una sola angolatura?“.