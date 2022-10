Inter: niente Fiorentina per Lukaku

21-10-2022 11:46

Inutile rischiare, inutile andare a Firenze per giocare anche solo una manciata di minuti. Meglio riposare e utilizzare il tempo per almeno un altro paio di sedute di allenamento.

Questo in sintesi quello che si sono detti Inzaghi e Big Rom prima della trasferta dei nerazzurri per Firenze. È vero che ormai l’attaccante è praticamente rientrato in gruppo, ma dopo un confronto con Inzaghi e con lo staff si è deciso di comune accordo, di preservarlo e di non convocarlo visto anche che le prospettive di impiego sarebbero state praticamente nulle.

Andare a Firenze per rischiare di stare in panchina per quasi novanta minuti non è l’ideale. Meglio restare a Milano per un paio di sedute extra alla Pinetina. Simone Inzaghi spinge per riaverlo quanto prima, ma solo al meglio della condizione e senza il rischio di possibili ricadute o nuovi infortuni.

A questo punto, a meno di clamorosi colpi di scena o ricadute, Lukaku sarà a disposizione di Inzaghi per il match casalingo di Champions League contro il Viktoria Plzen di mercoledì 26 ottobre.