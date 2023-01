Inter, niente Sommer: va al Bayer Monaco

05-01-2023 12:38

Il Bayern Monaco ha in rosa una marea di infortunati. In Qatar Lucas Hernandez si è giocato la stagione, a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio mentre giocava con i transalpini. Malissimo invece il trauma alla gamba che ha subito Manuel Neuer mentre sciava, nel corso di una vacanza circa un mese fa.

La società è corsa ai ripari concludendo due operazioni abbastanza importanti. In arrivo c’è Daley Blind, difensore olandese che si è svincolato di recente dall’Ajax. Ha giocato anche nel Manchester United, e può vantare tantissiima esperienza a livello internazionale. Per il portiere invece la decisione è stata quella di andare su Yann Sommer, che arriva dai tedeschi dal Borussia Monchengladbach. L’estremo difensore era monitorato dall’Inter, dato il possibile addio di Handanovic il prossimo anno. Il Bayern pagherà 5 milioni di euro per il suo cartellino, il portiere andava a scadenza in estate.

