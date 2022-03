Inter, non solo Scamacca e Lukaku: il nome nuovo dalla Champions

16-03-2022 08:40

La serata di Champion League ha regalato due sorprese: l’eliminazione del Manchester United di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid e il passaggio ai quarti del Benfica, che ha espugnato la Johan Cruijff Arena battendo l’Ajax 1-0. Due eliminazioni inattese, specialmente quella degli olandesi. Il torneo continentale più importante saluta così anche Sebastien Haller, tra i protagonisti assoluti del torneo con 11 reti realizzate.

Champions, Haller ha incantato tutti

L’ivoriano ha segnato anche all’andata degli ottavi di Champions League, precisamente il gol del parziale 2-1 per l’Ajax. Non è bastato, pareggiando in casa (2-2) e vincendo in trasferta, il Benfica ha passato il turno con la rete decisiva di Darwin Nunez ad Amsterdam per lo 0-1 finale.

Una grande delusione per Haller, che però può ritenersi soddisfatto del suo percorso in Champions League. Solo un certo Robert Lewandowski, al momento, ha realizzato più reti dell’ivoriano nella competizione in questa stagione. Adesso, gli occhi di mezza Europa sono puntati sull’attaccante dell’Ajax. Tante big europee ci stanno facendo un pensierino e adesso anche l’Inter.

Inter, incontro per Haller

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in cerca di un attaccante per la prossima stagione. Ausilio segue l’ivoriano da tempo e Haller sarebbe felice di approdare in Serie A. Il prezzo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni c’è stato anche un incontro con l’entourage del giocatore.

Inter, le mosse per Haller e le alternative

Resta ovviamente viva le pista Scamacca e non è da escludere un ritorno di Lukaku. Haller però, classe 1994, è pronto per il salto di qualità e la Serie A sarebbe il palcoscenico ideale per l’ivoriano, dopo aver già giocato in Ligue 1, in Bundesliga e in Premier League. Per arrivare alla punta dell’Ajax però serve un sacrificio: in partenza c’è Sanchez e, in caso di offerta importante, si potrebbe valutare anche l’addio di Lautaro Martinez. Più probabile però la partenza del cileno.

