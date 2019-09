Inter ok ma la telecronaca di Caressa fa infuriare i tifosi

Cinque vittorie in cinque partita. L’Inter continua a vincere e stare in testa alla classifica, da sola, davanti alla Juventus. La quota 15 punti, il gol di D’Ambrosio, la solidità della difesa e l’imperforabilità di Handanovic sono un tema forte nonostante qualche sofferenza di troppo nella gestione del risultato. Ma i tifosi dell’Inter durante la partita hanno gradito poco la telecronaca di Fabio Caressa su Sky.

L’Inter vola. Su questo non ci sono dubbi e con lei volano Antonio Conte mai così bene in un inizio di campionato nemmeno ai tempi dello scudetto con la Juve oltre quota 100 punti. I tifosi nerazzurri fanno sentire la loro soddisfazione sui social: magari con qualche sofferenza di troppo questa Inter porta a casa un’altra vittoria tenendo dietro la Juve e ritrovando D’Ambrosio, match winner con la Lazio

“Come mi girano quando vedo gli espertoni che criticano D’Ambrosio” si legge su una delle tante bacheche così come quest’altro: “Danilo sei diventato un buon giocatore col tempo” e “Soldatino d’Ambrosio”.

La nota stonata, seppur qualche critica sulla sterilità offensiva, stasera, di Lukaku e la scarsa vena, per alcuni, di Politano e Brozovic, per molti interisti è in cabina di commento. In tanti, e non è la prima volta, non hanno gradito la telecronaca di Sky a cura di Fabio Caressa. “Scusate, è una mia impressione ma Caressa e Bergomi stasera sono particolarmente critici verso di noi e continuano ad esaltare la Lazio…?.san Handanovic..detta gran calcio la Lazio..e se non c’era Handanovic..è una partita tra Correa ed Handanovic…e la Lazio contro Handanovic..e che pa..e” si legge da parte di uno dei più critici su Facebook.

Ma anche su twitter l’hashtag #InterLazio è pieno di commenti negativi contro Caressa. “Caressa sta dicendo da inizio partita che sarebbe l’esordio per Sanchez, quando in realtà ha già giocato 20 minuti con l’Udinese”; “Ma quello che stanno dicendo Bergomi e Caressa….ma fanno pena….basta!”; “2° tempo senza audio per non sentire le ca..ate di #Caressa”.

A Caressa non viene perdonato nemmeno una battuta dopo il primo fallo subito dal Nino poco dopo il suo ingresso in campo: “Ciao Alexis…ti ricordi? Siamo in Italia!” ed allora piove il più classico “Caressa fulminato” oppure “ma quanto è spiritoso Caressa”.

SPORTEVAI | 25-09-2019 23:07