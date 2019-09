Ammonito Inzaghi per proteste22:48

Ammonito Lautaro Martinez per proteste22:45

Bastos a terra per crampi22:42

Pallone in mezzo di Sensi, allontana Acerbi22:40

Ultimo cambio Inter: Sanchez per Lukaku22:38

Giallo a Parolo per fallo su Lautaro Martinez22:36

Inzaghi si gioca l'ultima carta: Berisha per Milinkovic22:28

Ammonito Bastos per fallo su Politano22:28

Sponda di Acerbi per Correa che non impatta bene, Handanovic para facile22:16

Bel servizio di Luis Alberto per Immobile che però non controlla bene, recuperano i nerazzurri22:14

Cambia anche Conte: Sensi per Vecino22:12

Intervento provvidenziale di Acerbi che impedisce a Lukaku di trovarsi a tu per tu con Strakosha22:11

Primo cambio Lazio: Immobile per Caicedo22:08

CORREA! Sul corner Handanovic non interviene benissimo, la sfera arriva all'attaccante che però non inquadra lo specchio!22:06

Mischia in area nerazzurra, la difesa di Conte poi allontana la sfera22:04

I due allenatori non hanno operato cambi durante l'intervallo22:02

HANDANOVIC! Altro grande intervento del portiere nerazzurro che questa volta dice di 'no' a Bastos!21:45

40'

Prova a ripartire in contropiede la Lazio con Correa che però sbaglia il suggerimento per Luis Alberto, l'Inter torna in possesso21:40