Inter, Onana: "Felice per la qualificazione, ci ho sempre creduto"

Uno dei grandi protagonisti di questo bellissimo periodo nerazzurro è senza dubbio Andre Onana, portiere che in silenzio si è preso la titolarità nell’Inter spodestando Samir Handanovic, un vero e proprio totem da oltre 10 anni.

Queste le parole dell’estremo difensore ex Ajax ai microfoni di Amazon Prime:

“Sto bene, sono felice per questa qualificazione in un girone difficile. Abbiamo mostrato di essere una grande formazione ed è stato premiato il nostro lavoro e sacrificio. Ho sempre creduto che avremmo potuto superare il turno. Con questo gruppo si può conquistare tutto: è corretto sperarsi. Lukaku? Sono nel calcio da molto tempo e mai ho visto una squadra che si è comportata in questo modo con un compagno. Siamo stati tutti contentissimi del fatto che abbia segnato”.