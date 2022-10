08-10-2022 17:43

L’Inter ritrova il sorriso e con lei anche Simone Inzaghi. Dopo un inizio di stagione tra molti alti e bassi, il tecnico nerazzurro può festeggiare per due vittorie consecutive, di pregio diverso ma decisamente importanti. Prima quella contro il Barcellona per ridare convinzione e morale, poi quella contro il Sassuolo che ridà slancio a una classifica in campionato che rischiava di diventare molto deficitaria.

Inzaghi: In campo tanta voglia di vincere

L’Inter ha sofferto sul campo del Sassuolo ma ha dimostrato di avere voglia di fare risultato e di riuscire a superare anche i momenti difficili come spiega lo stesso Inzaghi: “Oggi abbiamo visto un’Inter con tanta voglia di vincere che chi ha fatto superare anche la stanchezza di un martedì molto intenso. Gara dura, ma la squadra ha avuto una voglia di vincere incredibile. Oa dobbiamo proseguire dopo queste due vittorie che fanno morale e classifica. Testa già a Barcellona, dove avremo poche rotazioni in mezzo e davanti”.

Handanovic e Onana: il dualismo continua

Prima del match, Simone Inzaghi era stato chiaro. La scelta di schierare Onana non significava un netto cambio di strategia rispetto a quanto annunciato ad inizio stagione. Il dualismo potrebbe continuare ma i complimenti fatti al portiere dopo il match potrebbero voler testimoniare qualcosa di importante. “Ha fatto la partita che mi aspettavo, dando seguito alle prove in Champions. E’ un portiere di qualità che ha dimostrato di potersi giocare il posto con Handanovic. Oggi per esempio pensavo di mettere De Vrij e Skriniar dall’inizio, ma non posso permettermi di perdere altri giocatori”.

Ma Handanovic resta ancora un riferimento all’interno dello spogliatoio. “E’ sempre un valore aggiunto, dentro e fuori dal campo. Solo così si prosegue in q questo cammino. Ma tutti ci hanno dato una grande mano. Negli ultimi 25 minuti siamo saliti di tecnica, come avremmo dovuto fare anche all’inizio della ripresa. E così abbiamo vinto”.

Inzaghi difende Lautaro Martinez

L’unica nota stonata della vittoria conquistata contro il Sassuolo è la prestazione deludente di Lautaro Martinez che non è riuscito ad avere impatto sulla gara fallendo anche qualche occasione importante: “Edin Dzeko ha fatto benissimo, ma anche Lautaro che ha sfiorato la rete in due occasioni. Lauti deve continuare così, il gol arriverà. Da attaccante mi preoccupavo per la mancanza di prestazione non per il gol”.