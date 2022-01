Inter, per l’attacco rispunta un vecchio pallino di Simone Inzaghi

24-01-2022 18:21

L’Inter si prepara al finale di stagione. I nerazzurri sono in una posizione invidiabile, primi in classifica e con ancora un match da recuperare per provare ad allungare sulle inseguitrice. Il discorso scudetto potrebbe essere, se non chiuso, decisamente indirizzato già a partire dal derby in programma settimana prossima contro i cugini del Milan.

In caso di vittoria nel derby, infatti, la squadra di Simone Inzaghi metterebbe davvero la freccia sulle avversarie e sarebbe difficile riuscire a riprendere i nerazzurri. Ma il campionato resta ancora molto lungo e con il Covid di mezzo gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Inter: rispunta la pista Caicedo

L’infortunio sofferto da Correa in Coppa Italia mette i nerazzurri in una situazione difficile con l’attacco affidato solo a Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con quest’ultimo che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto diversi problemi fisici. Per questo motivo Marotta vorrebbe mettere a disposizione di Inzaghi un giocatore in grado di dare fiato agli attaccanti e di rappresentare un’alternativa. Tra i nomi più caldi nelle ultime ore c’è soprattutto quello di Felipe Caicedo, che Inzaghi ha allenato alla Lazio e che ha trovato poco spazio nella sua avventura al Genoa.

Ma le voci di mercato si affollano a circa una settimana dalla chiusura delle operazioni e alcuni esperti segnalano l’Inter interessata anche al giovane Eddie Salcedo, classe 2001, ed ora in prestito allo Spezia dopo due stagioni al Verona. Caicedo però sembra la pista più calda soprattutto dopo che il Genoa ha messo sotto contratto Roberto Piccoli.

Ipotesi Caicedo: la reazione dei tifosi

Il nome dell’attaccante ecuadoriano non scalda di certo le fantasie dei tifosi che vorrebbero una dirigenza più attiva sul mercato, ma di certo l’Inter ha bisogno qualcuno per allunga le rotazioni. Sui social però regna l’ironia: “Steven, grazie. Smettila di spendere però, altrimenti falliamo”, dice Ince. Mentre Maneco si lancia all’attacco della società: “Che cosa orribile. Non per Caicedo ma per il disonesto opportunismo di questa proprietà con i tifosi. Magari arriva Caicedo ma con un contratto più lungo di sei mesi e diventa la scusa per non comprare nessuno la prossima estate”.

