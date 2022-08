Inter, per Pinamonti non ci sono soltanto Atalanta e Sassuolo

02-08-2022 12:27

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora in bilico. L’attaccante è in uscita dall’Inter, con il club nerazzurro che conta di incassare circa 20 milioni di euro per il giocatore, in prestito all’Empoli nella passata stagione. La favorita per ora è l’Atalanta, che avrà un summit mercoledì per Pinamonti forse decisivo.

I bergamaschi hanno già messo sul piatto 16 milioni e anche una percentuale sulla futura rivendita all’Inter. L’alternativa valida resta sempre il Sassuolo, che dopo Gianluca Scamacca potrebbe vendere presto anche Giacomo Raspadori ed è così in cerca di un centravanti.

Però ci sarebbe anche un forte interesse dalla Premier League, con il Nottingham Forest che ha messo gli occhi su Pinamonti, come riportato dal Corriere dello Sport. Per il momento si sono fermati a un sondaggio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE