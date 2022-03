Perisic: "Ho realizzato i miei sogni. Il gol più bello contro la Juve"

19-03-2022 11:39

L’esterno sinistro dell’Inter Ivan Perisic ha parlato oggi a poche ore dalla fondamentale sfida contro la Fiorentina valida per la 30° giornata di Serie A. Dal 2001 in avanti l’Inter ha vinto 16 partite casalinghe su 19 di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P) almeno tre in più che contro qualsiasi altra squadra.

Queste le parole del croato, che parla del suo debutto in nerazzurro e del suo amore per lo sport:

“Con l’Inter sono quasi a quota 250 presenze, ma la prima è indimenticabile: Inter-Milan 1-0 il 13 settembre 2015. Esordire nel derby è stato unico. Tutte le emozioni di quel giorno sono ancora incise nella mia memoria, è stato indescrivibile. Sono sempre stato amante dello sport, pure tennis e basket. Ho realizzato il mio sogno, cioè essere un giocatore importante per la nazionale croata e per un grande club come l’Inter”.

Una parola anche sulla sua concezione di squadra e sul gol al quale è più affezionato da quando è a Milano:

“Giocare per la squadra è fondamentale, l’ho imparato in carriera. Siamo un gruppo davvero unito, con maturità e consapevole di cosa ci vuole per vincere. Bisogna lottare su ogni pallone, che sia per un gol o un assist o anche solo una palla recuperata. Dumfries? Mi diverte affrontarlo in allenamento perchè è un giocatore forte e fisico. Il gol più importante è uno di quelli che ha deciso le partite, ma scegliendone uno dico quello della vittoria contro la Juve nel 2016”

