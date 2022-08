Inter: problemi per l'attacco di Inzaghi

08-08-2022 09:03

La condizione di alcuni elementi dell’attacco nerazzurro fanno preoccupare Simone Inzaghi, abituato spesso ad utilizzare parte dei cinque cambi per dare una scossa in caso di difficoltà del repparto offensivo. Se la coppia Lukaku-LAutaro Martinez sono una garanzia in quanto si trovano a meraviglia, non si può dire lo stesso per i loro sostituti Dzeko e Correa. Il primo non ha siglato alcun gol nelle amichevoli precampionato, timidi segnali positivi arrivano invece da Correa. La speranza dell’ex allenatore della Lazio è di ritrovarli in condizione il prima possibile

