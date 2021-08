Inter pronta a sgarbo di mercato alla Juve: scoppia il putiferio

Allegri lo vuole, la Juve sta provando a riprenderlo a condizioni vantaggiose. Ma le strade che portano a Miralem Pjanic rimangono tortuose per i bianconeri, che non possono chiudere operazioni in entrata se prima non perfezionano alcune cessioni. E le ultime parole del tecnico a proposito del regista, con la clamorosa ipotesi di affidare le chiavi del gioco a un giocatore dato per sicuro partente, Ramsey, danno un’idea delle difficoltà legate al possibile ritorno del bosniaco a Torino.

Pjanic di nuovo in Italia? Sì, ma all’Inter

È la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ad azzardare un’ipotesi che avrebbe davvero del sorprendente: Pjanic potrebbe in effetti tornare in Italia, ma non alla Juventus. È finito infatti nel mirino di un’altra big e soprattutto di un altro dirigente che lo conosce bene, Beppe Marotta. Ecco lo stralcio dell’articolo in questione: “La strada maestra per Miralem Pjanic è bianconera, ma in questi ultimi giorni sta prendendo forma un’opportunità alternativa clamorosa: l’Inter“. I nerazzurri virerebbero con decisione su Pjanic, si legge nel prosieguo dell’articolo, qualora la situazione con Brozovic dovesse degenerare. E la fine di agosto potrebbe essere il periodo buono per la fumata bianca.

Pjanic all’Inter, i social si scatenano

L’indiscrezione di mercato ha già suscitato reazioni forti su Twitter. “Pjanic all’Inter? Proprio vero che sanno inseguire solo i nostri scarti”, punge un tifoso bianconero. “Allegri sembra avere quasi rinunciato all’idea, ecco perché sono preoccupato”, confessa un altro juventino. “Ma lasciamoglielo pure, ormai è un calciatore finito”, un altro parere. E qualcuno si spinge addirittura oltre: “Dio ci scampi dal ritorno di Pjanic“. Gli interisti uno come Pjanic lo prenderebbero volentieri: “Magari, sai poi come rosicherebbero quelli là”, provoca un fan nerazzurro. “Bisogna vedere in quali condizioni è adesso. Al Barcellona ha finito per fare la riserva, sicuro sia ancora un top?”, si chiede un altro tifoso.

SPORTEVAI | 01-08-2021 11:06