Inter, Simone Inzaghi ribalta le critiche e punta la Champions: "Ci giochiamo tutto"

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, mettendo nel mirino la finale di Champions League

24-05-2023 23:36

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si gode la terza Coppa Italia conquistata nella sua carriera da allenatore, la seconda sulla panchina nerazzurra. Il club meneghino fa doppietta proprio come in Supercoppa, ma per il mister piacentino il pensiero dopo la partita contro la Fiorentina è già rivolto alla finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City: “Ci giochiamo tutto, è una grandissima stagione”.



Inter, Inzaghi: “Bravi a cambiare la partita”

“Sono contento, volevamo confermare la vittoria dello scorso anno. Abbiamo trovato una squadra di valore che ci ha impensierito tantissimo – ha ammesso Inzaghi -. Abbiamo sbagliato l’approccio ma i ragazzi sono stati bravissimi facendo due gol e cambiando la partita. Poi la Fiorentina è risalita, ma siamo contenti per aver battuto una squadra di valore”.

Inter, Inzaghi: “Ora ci giochiamo tutto”

Per i nerazzurri in arrivo un finale di fuoco tra campionato e coppe: “Vogliamo giocarci tutto nelle prossime settimane. Prima il campionato e poi Istanbul: è una grandissima stagione“, ha rivendicato con orgoglio il mister piacentino.

Inter, Lautaro fa 101: “Emozionato, arrivano i trofei”

Lautaro Martinez con la doppietta ai viola è arrivato a quota 101 reti con la maglia dei nerazzurri, e sta scrivendo la storia del club: “Sono emozionato e contentissimo, da un paio di anni stiamo portando trofei a questa grande società e sono molto contento”.

“Volevo alzare un’altra coppa e in questo sport è l’unica cosa che conta. Abbiamo iniziato male la partita ma dopo i primi 15′ abbiamo fatto la gara che dovevamo fare fin dall’inizio. Istanbul? Voglio continuare in questa maniera e continuare a vincere”.