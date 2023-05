Inter, la Coppa Italia non basta: Inzaghi spaventa i tifosi in vista della finale di Champions

L'Inter alza la sua nona Coppa Italia superando in una gara sofferta la Fiorentina, ma le scelte di Simone Inzaghi e le reazioni di Dzeko e Calhanoglu spaventano i tifosi in vista di Istanbul

24-05-2023 23:23

L’Inter conquista la seconda Coppa Italia consecutiva, la nona della sua storia, ma la serata dell’Olimpico non è tutta rose e fiori per i colori nerazzurri. A scaldare ulteriormente gli animi ed evidenziare qualche frizione interna e nella gestione del gruppo da parte di Simone Inzaghi, sono le occhiatacce rivolte al tecnico da parte di Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu, che scatenano la reazione dei tifosi della Beneamata sui social.

La Coppa Italia resta nerazzurra

L’Inter soffre, va sotto e in affanno in larghi tratti di gara, ma supera 2-1 la Fiorentina e si porta a casa la seconda finale di questa stagione e la nona Coppa Italia della sua storia, la seconda consecutiva. I nerazzurri vengono sorpresi dall’avvio sprint della Viola di Vincenzo Italiano, che passa a condurre dopo appena 2′ con la zampata vincente di Nico Gonzales che di destro infila Handanovic sul cross basso di Ikone.

Il vantaggio resiste fino alla mezz’ora, poi, in 8′, l’Inter la riprende e la ribalta. Mattatore di serata è Lautaro Martinez, che sigla il pari al 29′ freddando Terracciano con il diagonale mancino agevolato dal buco difensivo dal connazionale, Martinez Quarta. Il raddoppio, al 37′ è una perla di rara bellezza, con la girata al volo dal limite dell’area piccola sul cross morbido dal limite di Barella su cui Terracciano non può davvero nulla. Nella ripresa, la gara si mantiene vibrante, con la Fiorentina a impensierire in più di un’occasione i nerazzurri che, però, resistono e possono alzare il nuovamente il trofeo nazionale.

Inzaghi preso di mira da Dzeko e Calhanoglu

Come detto, tra le pieghe di una serata perfetta e che contribuisce ad accrescere la sicurezza nerazzurra in vista della finale di Champions League del prossimo 10 giugno contro il Manchester City, si celano delle piccole crepe interne che, però, agli occhi dei tifosi pennellano timori circa la gestione del gruppo da parte del tecnico nerazzurro.

Parliamo, ovviamente, dei volti scuri e le parole non certo carine rifilate a Inzaghi da parte di Dzeko e Calhanoglu al momento del campo. Il bosniaco, lascia il posto a Lukaku quando non è ancora scoccata l’ora di gioco, il turco esce a 7′ dal novantesimo per Gagliardini. In entrambe i casi, Inzaghi sembra chiarire immediatamente le cose parlando con i diretti interessati, ma sui social si scatena la bufera.

Le scelte di Inzaghi criticate sui social

Un tifoso nerazzurro scrive: “Tanto quanto Inzaghi è stato premiato nelle scelte in alcune partite anche importanti, oggi l’Inter ha vinto malgrado le sue scelte. La gestione per lo spogliatoio di Handanovic e Dzeko oggi è finita”, e poi: “Immaginate il 10 Giugno a Istanbul quando, al di là del risultato, al 75′ Inzaghi farà entrare Cessardini e Diarrea. Perché lo farà”, “Questo è l’anticalcio Correa Gagliardini per Lautaro e Calhanoglu non ho più parole per Inzaghi”, “Gagliardini x Calha è un offesa a tutti noi Inzaghi è un mediocre nauseante“.

Non manca chi pare ricordare e dare i meriti del successo ad Antonio Conte: “Per vincere nonostante inzaghi, Handanovic, Gagliardini, Correa e Dzeko significa che siamo veramente forti. Complimenti Antonio per la mentalità che hai donato a questa società, è tutta tua”. Tantissimi, però, sono i commenti contro Dzeko: “Comunque Dzeko che manda a fan**lo Inzaghi dopo aver fatto schifo si meriterebbe il non rinnovo“, “Stasera deve stare muto che non ne ha fatta una giusta“.

ITALIAMEDIA