Inter: rispunta il nome di Kumbulla per la difesa

29-06-2022 13:57

Ci avevano già provato ad acquistarlo nell’estate 2020 insieme a Tonali , salvo poi mollarli per lo stop agli investimenti arrivato da Suning.

Adesso Marash Kumbulla è tornato nel mirino della società nerazzurra anche se come sarà prevedibile, la Roma non lo svenderà. Per Inzaghi sarebbe il perfetto ricambio per uno dei tre titolari, soprattutto se dovessero partire sia Skriniar sia De Vrij, ma la Roma – che non ha preso bene l’addio di Mkhitaryan – ha a bilancio l’albanese per circa 20 milioni e non vuole sentire parlare di minus valenze.

Mercato nerazzurro quindi in movimento, dopo l’arrivo di Lukaku, si comincia anche a pensare alla zona difensiva.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE