15-10-2022 11:26

L’Inter deve provare ad ingranare la marcia. Il doppio impegno di Champions League contro il Barcellona (con una vittoria e un pareggio al Camp Nou) hanno dato nuovo slancio ai nerazzurri che ora devono provare a sfruttare il momento per conquistare punti importanti anche in campionato e provare a risalire la china.

Inter-Salernitana: Inzaghi punta su Acerbi

Tra le novità possibili nella gara di campionato contro la Salernitana, Simone Inzaghi potrebbe decidere di puntare su un mini-turnover in difesa con la scelta di Francesco Acerbi dal 1’. L’ex difensore della Lazio non ha avuto un’accoglienza super dai tifosi nerazzurri ma il tecnico, che lo conosce bene, ha scommesso su di lui senza pensarci e le sue recenti prestazioni gli hanno dato ragione. Per l’ex Lazio potrebbe essere la quarta gara consecutiva da titolare in campionato, una testimonianza del ruolo che sta avendo nell’Inter di Inzaghi.

Inter, Gosens pronto a un ruolo da protagonista

Tra le note più positive della serata di Champions League contro il Barcellona c’è senza dubbio la prova del tedesco Robin Gosens. L’esterno arrivato nella finestra di mercato di gennaio della scorsa stagione ha fatto fatica ad entrare nei meccanismi nerazzurri. Difficile raccogliere un’eredità pesante come quella di Perisic, anche perché l’ex tedesco ha caratteristiche molto diverse rispetto al croato. Al Camp Nou, Gosens ha dimostrato di poter essere un’arma importante a disposizione di Inzaghi ed ora potrebbe trovare continuità nel match contro la Salernitana.

Inzaghi: tutto su Correa in attesa di Lukaku

Le mosse in difesa e a centrocampo sembrano funzionare con Simone Inzaghi che ha trovato alternative importanti, in grado di garantire continuità tra Europa e campionato. Ora però resta da sistemare la questione attacco. In attesa del recupero completo di Romelu Lukaku, il tecnico nerazzurro spera di avere risposte importanti anche da Joaquin Correa. Gli infortuni sono stati il problema principale del giocatore ex Lazio che dovrebbe scendere in campo contro la Salernitana. Per il Tucu una prova importante con Simone Inzaghi che si aspetta una prova che gli dia rassicurazioni anche per il resto della stagione.