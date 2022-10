15-10-2022 09:13

Lautaro Martinez si è ripreso l’Inter. La notte di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona è stata il palcoscenico perfetto per l’attaccante argentino che ha sfoderato una prestazione super ed è stato capace di trascinare i suoi a compiere una vera e propria impresa. Dopo un lungo periodo di assenza dal gol, Lautaro si è ripreso la scena e ora vuole continuare a stupire anche in campionato.

Inter, Lautaro Martinez al centro del progetto

Nonostante una situazione finanziaria complicata, l’Inter non ha mai fatto un passo indietro riguardato il Toro. Per i dirigenti nerazzurri l’attaccante argentino è sempre stato al centro del progetto sportivo e rappresenta uno dei punti cardine anche in vista del futuro. In un’estate in cui tutti o quasi sono finiti al centro di trattative di mercato, Lautaro è sempre rimasto a distanza dalle voci riguardanti trattative e trasferimenti.

United e Psg tornano alla carica per Lautaro

La notte di Barcellona però sembra aver drizzato di nuovo le antenne delle grandi di Europa. La Gazzetta dello Sport sostiene infatti che subito dopo la gara di Champions, siano arrivate immediatamente delle telefonate interessate. Non si parla ancora di trattative, offerte e cifre ma il telefono del procuratore dell’argentino sarebbe diventato bollente con Manchester United e PSG in prima fila per monitorare la situazione del giocatore, anche in vista del Mondiale che potrebbe far schizzare ancora di più la sua valutazione.

Lautaro sul mercato: la risposta dei tifosi nerazzurri

La notizia dell’interessamento di PSG e United nei confronti di Lautaro Martinez rimbalza immediatamente sui social. Dopo un avvio di stagione tra qualche alto e basso, i tifosi dell’Inter rispondono con rabbia: “Sta andando troppo bene all’Inter – scrive Andrea – quindi bisogna trovare qualche spunto per seminare zizzania”. Anche Ore è arrabbiato: “Ogni volta che indovina una partita esce sempre lo stesso articolo”. E ancora: “Gioca una partita alla grande e si parla subito di mercato. Ma cosa è diventato il giornalismo?”.