Inter-Sanchez, avviati i contatti

Alexis Sanchez è un nome che rimbalza da qualche sessione di mercato ma gli ultimi, importanti aggiornamenti potrebbero porre fine alla sua esperienza in Inghilterra. L'attaccante del Manchester United, in rotta di collisione con la società, ha dato ordine al suo procuratore Fernando Felicevich di trovare una soluzione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'agente è stato a Milano nei giorni scorsi, ha assistito a Milan-Bologna e ha incontrato i dirigenti dell'Inter per provare a capire la fattibilità dell'operazione.

Sanchez, complici i diversi infortuni, ha raccolto appena 27 presenze stagionali tra campionato, Champions League ed FA Cup, in cui ha segnato due reti. Il contratto in scadenza nel 2022 con ogni probabilità non verrà rispettato ma c'è da chiarire la cifra del trasferimento: le due società potrebbero accordarsi per trenta milioni di euro.

Il cileno non è però l'unico obiettivo: i nerazzurri, infatti, hanno presentato un'offerta ufficiale per Pablo Sarabia, attaccante con il contratto in scadenza col Siviglia nel 2020 e una clausola di rescissione abbordabile da 18 milioni di euro.

L'esterno spagnolo, 27 anni tra pochi giorni, è considerato l'erede ideale del croato Ivan Perisic, in partenza a fine stagione. Sarabia è reduce da grandi prestazioni nella Liga, dove quest'anno ha realizzato 11 gol e distribuito 13 assist vincenti in 32 partite, e in Europa League (8 gol in 13 partite). Marotta e Ausilio avrebbero già proposto al giocatore un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione.

In caso non andasse in porto l'affare, gli uomini di mercato nerazzurri torneranno a mettere nel mirino Federico Chiesa e Bergwijn, che hanno però un costo decisamente più alto di Sarabia. Per la stella viola servono oltre 70 milioni di euro e per ora è decisamente fuori budget per le casse della Beneamata, l'ala del Psv costa invece circa 35 milioni di euro.



SPORTAL.IT | 08-05-2019 18:51