Inter-Sassuolo, De Vrij: "Approccio inspiegabile"

20-02-2022 21:25

Il centrale olandese dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nerazzurra contro il Sassuolo per 2-0. Per l’ex Lazio, l’approccio alla partita non ha davvero spiegazione ed è ciò che ha causato poi la brutta debacle:

“Sicuramente oggi il primo tempo abbiamo fatto malissimo, con un approccio sbagliato. Abbiamo subito troppe ripartenze e siamo stati imprecisi. E’ inspiegabile iniziare una partita così. Le prime 4 occasioni sono state loro nate da nostri errori, abbiamo perso troppi palloni. Loro sono stati bravi a ripartire. arà importantissimo rialzarci subito, facendo una grande partita a Genova. Le partite vecchie ormai sono alle spalle”.

OMNISPORT