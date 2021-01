Inter, scambio in extremis per sbloccare il mercato

L’Inter ci prova per Lucas Torreira. L’attuale situazione societaria dei nerazzurri non permette nuovi acquisti, e gli investimenti sono bloccati. Ma gli uomini di mercato del Biscione sono pronti a sfruttare eventuali occasioni per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il mister leccese ha bisogno di un’alternativa a Marcelo Brozovic a centrocampo, e il nome indicato è quello del mediano uruguaiano dell’Arsenal, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, dove però non trova spazio.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’ex Sampdoria potrebbe approdare a Milano nell’ambito di uno scambio di prestiti con Christian Eriksen. Gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione per il danese.

L’agente di Torreira, Pablo Bentancur, ha per ora escluso qualsiasi trattativa per il suo assistito: “Nessun contatto con l’Inter per Torreira. Non ho ricevuto nessuna chiamata. Torreira è dell’Atletico, sta molto bene a Madrid e non si muoverà a gennaio”, ha detto a fcinter1908.

Così l’ad Marotta sul mercato nerazzurro e sulla situazione di Eriksen: “Non possiamo fare investimenti, quindi non c’è da aspettarsi nulla di importante. Questo gruppo va rispettato per ciò che ha fatto. C’è probabilità si possa andare avanti. Eriksen? Ausilio sta lavorando, quando ci sarà qualcosa di concreto saremo i primi ad informare”.

L’Inter sta intanto cercando di blindare due elementi fondamentali della rosa di Conte, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Per quanto riguarda l’argentino, il club meneghino non offre più di 5 milioni di euro all’anno, mentre il Toro ne chiede 7,5. Per l’Azzurro classe 1999 è previsto in accordo quinquennale.

Gli incontri con gli agenti, tenuti nella giornata di mercoledì, sono stati interlocutori ma positivi, e filtra ottismo: la società vuole dare un segnale forte in questi giorni difficili.

OMNISPORT | 21-01-2021 09:20