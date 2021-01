Inter, Tacconi manda una frecciata ad Antonio Conte

Manca ormai poco alla partita più importante della 18° giornata, ovvero quella tra Inter e Juventus nel derby d’Italia. Una gara d’alta classifica, che potrebbe dire molto in ottica scudetto. Ad alzare il livello della temperatura ci ha pensato Stefano Tacconi, ex portiere bianconero ed ex titolare della Nazionale. Pochi giorni fa ha attaccato duramente i nerazzurri, ritenendoli incapaci di vincere il tricolore. Oggi invece, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, il due volte campione d’Italia non ha risparmiato Antonio Conte.

Non solo. L’ex campione d’Europa con la Juventus ci è andato giù pesante anche con la leggenda dell’Inter Walter Zenga, lanciando frecciatine al rivale di una volta: “Nazionale? Sono stato al gioco sapendo che sarei sceso in campo davvero in poche occasioni. La mia più grande soddisfazione è che, tra i pali della Nazionale, non ho perso neanche una partita, arrivando a giocarne nove. Rispetto a Zenga io ero più tranquillo perchè vincevo in Italia e in Europa, mentre lui no”.

Non è certo la prima volta che Tacconi si scaglia contro Zenga. In passato, l’ex bianconero lo ha punzecchiato sui mondiali del ’90 in Italia: “Se avessi giocato io avremmo vinto il mondiale. Erano gli anni della rivalità con Zenga. Io e Walter abbiamo avuto una esaltazione in quel periodo che ha creato l’era del portiere italiano, un po’ atipico. La rivalità è giusto che esista”.

Stesso trattamento riservato ad Antonio Conte, con tanto di pronostico sul big match di questa sera: “Non dico che sarà abbastanza facile, senza il sostegno del pubblico quest’oggi sarà una partita molto delicata. Senza il tifo dagli spali non è calcio vero. So che Conte è un capoccione e insiste a giocare con la difesa a tre. Per fortuna della Juve, perchè i nerazzurri subiscono molti gol. Speriamo di farne almeno uno più di loro. Vinceranno sicuramente i bianconeri”.

OMNISPORT | 17-01-2021 17:57