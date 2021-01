Inter, Marotta: "Suning valuta le opportunità"

In questi ultimi giorni, tiene sicuramente banco la possibile cessione da parte di Suning, della maggioranza delle quote dell’Inter in modo da potersi tirare fuori (almeno in parte) dalla proprietà dell’Inter.

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ a margine di Fiorentina-Inter, commentando proprio le voci sulla possibile cessione del club nerazzurro. “”La proprietà Suning sta valutando le opportunità, nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, nel rispetto del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto societario molto solido, con un’area tecnica molto compattata, quindi queste voci passano sopra la nostra testa e non ci devono assolutamente condizionare”

OMNISPORT | 13-01-2021 15:40