Inter, se parte Skriniar c'è il sostituto dalla Bundesliga

08-07-2022 19:39

L’Inter non rimane a guardare e si prepara alla sempre più probabile partenza di Milan Skriniar, direzione PSG. In giornata a Milano infatti, la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’entourage di Dan-Axel Zagadou, difensore appena svincolatosi dal Borussia Dortmund.

Classe 1999, Zagadou – come riporta TutoMercatoWeb – può rappresentare un’opportunità concreta di mercato per l’Inter in aggiunta a Bremer, che resta l’obiettivo numero uno di Beppe Marotta. La volontà dei nerazzurri è infatti quella di inserire due nuovi giocatori, complice l’addio di Andrea Ranocchia e gli acciacchi ricorrenti di Stefan De Vrij. E data la concorrenza sempre più fitta per Milenkovic – sul serbo ci sono Juventus e Napoli, tra le altre – ecco che l’ipotesi Zagadou prende corpo.

In 5 anni trascorsi a Dortmund, Zagadou ha collezionato 91 gettoni in prima squadra, segnando anche 4 reti.

