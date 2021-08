Inter, Sensi: la foto scatena gli haters, la moglie replica stizzita

Duro botta e risposta tra Giulia Amodio, moglie del calciatore dell’Inter, Stefano Sensi, ed un tifoso. Il “ring” della contesa, non poteva essere diversamente, è stato una piattaforma social dove la bella imprenditrice e modella aveva postato alcune foto, apparentemente innocenti insieme a suo marito. Ma, come sempre più spesso avviene, lo scatto aveva suscitato alcune critiche da parte dei classici haters. Ad un attacco leggermente più diretto, la wags nerazzurra non ha più resistito e ha risposto per le rime al follower: “Aprire il cervello prima di parlare”.

Giulia Amodio difende Sensi, il botta e risposta con un tifoso

Giulia Amodio è una influencer e imprenditrice di se stessa visto che posta foto in costume da bagno che lei stessa produce, ogni tanto la moglie di Stefano Sensi, fresca di matrimonio il 17 luglio col centrocampista dell’Inter. Tra i tanti scatti dell’estate, anche lavorativi, la bella Giulia piazza qua e là i momenti della nuova vita matrimoniale con suo marito. Ma una di queste foto postata, nonostante sia stata fatta con tanto di post “giornata libera” ha finito per suscitare un po’ di astio tra i tifosi.

“Ma ogni tanto due calci al pallone tuo marito li tira” ha scritto un follower tra i commenti. Una chiara allusione, probabilmente, ai continui infortuni di cui è vittima Sensi da un anno a questa parte e che ne hanno limitato l’utilizzo da parte di Conte proprio dopo la sua esplosione quasi due anni fa. Infortuni che lo hanno anche privato della spedizione di Mancini alla conquista dell’Europeo.

Haters con Sensi, la replica stizzita di Giulia Amodio

Non si è fatta attendere la risposta piccata della moglie di Sensi che ha contrattaccato: “Ma ogni tanto aprire il cervello prima di parlare?”. L’utente in questione ha risposto subito: “è un dato di fatto. Non serve essere offensivi … un atleta non dovrebbe passare il tempo a fare post social ma fare vita da sportivo ed avere maggiore sensibilità e rispetto per i tifosi che contribuiscono con la loro passione al vostro conto in banca”.

Il botta e risposta di Giulia Amodio: “Quindi secondo la tua logica un atleta non ha lo stesso diritto che hanno tutti i lavoratori al giorno libero… ma sbaglio io che provo a cercare di spiegare a persone come te”. Molti poi i followers di Giulia che le hanno dato manforte sottolineando il fatto che gli infortuni non sono collegabili alla frequenza delle foto che un calciatore posta sui social.

Sensi, non è la prima volta che la moglie attacca gli haters

Vita da atleta e vita social. Recentemente la polemica intorno alle parole del ct della nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi, sull’uso smodato dei social da parte delle sue giocatrici tra le cause dell’eliminazione ai quarti dei Giochi, ha riaperto il dibattito sull’uso dei social da parte degli atleti professionisti.

Non è la prima volta che Giulia Amodio risponde per le rime agli haters del marito. Proprio in occasione della mancata convocazione di Sensi per gli Europei, causa infortunio, la bella influencer aveva risposta stizzita agli haters che gioivano per il forfait del centrocampista nerazzurro.

SPORTEVAI | 12-08-2021 08:26