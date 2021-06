Italia, Sensi torna a casa: la compagna accusa gli haters

La sua convocazione aveva scatenato parecchie perplessità. Diverse erano state le critiche al Ct Mancini per la scelta di portare Sensi agli Europei a scapito di Pessina, uno dei trascinatori dell’Atalanta di Gasperini, non tanto per le qualità del mediano dell’Inter, quanto per le sue condizioni fisiche e per il fatto che avesse disputato appena quattro partite da titolare in campionato. Il risentimento muscolare accusato da Sensi nell’allenamento di ieri ha purtroppo “risolto” la questione nel modo più amaro: ritorno a casa per il centrocampista e Pessina subentrato al suo posto nel gruppo azzurro.

Italia, gli haters contro Sensi

Tantissimi quelli che hanno “esultato” alla notizia. “Evvai, allora le gufate funzionano”. Oppure: “Bene, almeno si è rotto prima”. Tanti anche quelli che hanno rigirato il coltello nella piaga: “Come si fa a pensare di affrontare una carriera con dei muscoli così fragili? Figlio mio, forse è il caso di fare altro”. E ancora: “Basta ragazzi, su Sensi è ormai accanimento terapeutico. Staccate la spina”. Non è finita: “C’è ancora chi scrive che Sensi salterà gli Europei? Al massimo avrebbe zoppicato, l’unica cosa che ormai può fare”. E in più molti altri commenti non riportabili, alcuni davvero impietosi e ineleganti.

Lo sfogo di Lady Sensi accende il web

Qualche giudizio poco carino è finito agli occhi di Giulia Amodio, l’influencer e imprenditrice che Sensi avrebbe dovuto sposare lo scorso 29 maggio a Ostuni: nozze rimandate, ironia della sorte, causa Europei. In una ‘storia’ su Instagram, la bella Giulia si è lasciata andare a un lungo e articolato sfogo: “È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)”.

SPORTEVAI | 04-06-2021 10:15