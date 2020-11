Inter, da protagonista a perenne assente: l'amaro sfogo di Sensi

Tra i vari problemi che stanno condizionando l’Inter in questa delicata fase della stagione nerazzurra, spiccano senza dubbio i problemi fisici di Stefano Sensi. Il mediano di origini marchigiane ha subito infatti una lunga serie di infortuni nel corso dell’ultimo anno (come dimostra il fatto che in questa stagione abbia finora collezionato solo tre gettoni in campionato, non avendo peraltro ancora avuto modo di giocare in Champions League). Una situazione che si sta protraendo da tempo, tanto da scatenare uno sfogo del giovane centrocampista.

Sensi ha scelto il suo profilo ufficiale su Instagram per raccontare al mondo la sua frustrazione: “Non è stato un periodo facile – ha ammesso il nerazzurro nel suo post -. Una serie di infortuni hanno rallentato il mio percorso professionale. La mia vita. Non poter fare quello che amo con serenità mi ha tolto il sorriso“.

Sensi prova anche a fare buon viso a cattivo gioco: “Sono una persona responsabile, da sempre quando cado faccio di tutto per rialzarmi e tornare più forte. Mi fa inc**zare non essere riuscito a dare il mio contributo, non aver potuto dare il mio meglio alla società, allo staff, ai nostri tifosi che hanno sempre dimostrato stima nei miei confronti“.

Il giocatore dell’Inter non ha però nessuna intenzione di arrendersi: “Sto lavorando al massimo delle mie possibilità ogni giorno – ha spiegato infatti nel suo post -, ce la sto mettendo tutta, senza pause né scuse. È ora di lasciarsi alle spalle sfortune, problemi fisici, ostacoli che mi hanno costretto a frenare”.

“A presto e sempre forza Inter“, la sua conclusione.

OMNISPORT | 17-11-2020 21:08