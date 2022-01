Inter, Sensi non parte più

20-01-2022 20:35

Stefano Sensi verso la permanenza all’Inter: il club nerazzurro ha deciso di bloccare la sua partenza verso la Sampdoria e lo ha tolto dal mercato.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, l’infortunio di Correa ha fatto saltare i piani di Marotta: Sensi resterà perché Simone Inzaghi lo vede come giocatore importante, anche in grado di giostrare dietro le punte, in una posizione simile a quella dell’argentino.

