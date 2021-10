Inter-Sheriff, Marotta: "In Champions ogni partita è decisiva"

19-10-2021 20:40

Poco prima del match tra Inter e Sheriff, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky.L’Inter non ha trovato il gol nelle ultime tre partite casalinghe in Champions League (le ultime due della scorsa fase a gironi e lo 0-1 contro il Real Madrid in questa edizione). In precedenza non è mai rimasta quattro partite in casa senza segnare nelle maggiori competizioni UEFA.



Queste le parole di Marotta:

“In Champions tutte le partite sono decisive, sicuramente quella di stasera è molto importante. L’avversario è ostico, anche se il suo cammino non era previsto. Dobbiamo avere le giuste motivazioni per ottenere la vittoria. La partita con la Lazio fa storia a sé. Fino al 60’ avevamo in pugno la gara, poi non abbiamo gestito bene la gara. Dobbiamo guardare con ottimismo il futuro e avere cattiveria e determinazione”.

Una domanda anche sul rinnovo di Marcelo Brozovic e su un possibile acquisto nel mercato di gennaio:

“La questione dei rinnovi non rappresenta un problema. All’Inter devono rimanere i giocatori che sono contenti. Brozovic ha manifestato questo desiderio, come altri. Nelle prossime settimane avremo la possibilità di confrontarci con il suo entourage. Il fatto di superare il turno ci darà un riconoscimento economico, ma questo non cambia la nostra strategia. Dobbiamo consolidare questo gruppo, che lo scorso anno ha meritato di vincere lo scudetto e quest’anno ha iniziato bene. Non sempre a gennaio ci sono opportunità”.

