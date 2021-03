Inter, show di Antonio Conte che si rivolge ai tifosi sui social

Inter scatenata in campo, Antonio Conte sui social. Dopo la netta vittoria dei nerazzurri contro il Genoa, che ha permesso alla capolista di allungare sulla Juventus e di mantenere la distanza di 4 punti sul Milan secondo, il tecnico su Instagram ha postato un video di una bellissima azione contro la squadra di Ballardini, chiedendo ai tifosi: “10 giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos’è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O… una via di mezzo?”.

Insomma, un Conte inedito che difficilmente esalta così i suoi giocatori. D’altronde l’azione merita applausi, è mancato solo il gol. Tanti tifosi hanno risposto al tecnico e c’è chi ha attaccato un ex milanista: “E Capello muto… Lui che di schemi non sa niente. Fa il selezionatore. Chi parla di contropiede non ha capito un cavolo di calcio, e mai lo capirà”. Applausi anche a Eriksen, finalmente al centro del gioco: “Ora siamo più imprevedibili con Christian…. Lui vede autostrade dove gli altri vedono sentieri, come diceva Boskov“.

Immancabile qualche critica: “Ritmo lentissimo… E poi si va in Europa a prendere bastonate”. Ma è solo qualche eccezione, la stragrande maggioranza dei messaggi sono a favore del lavoro di Conte: “Questo stile ha il sapore della vetta. Grazie mister”, scrive ad esempio un tifoso.

Resta il rammarico Champions, come ha dichiarato lo stesso Conte ieri in conferenza stampa: “La delusione per l’eliminazione immeritata dalla Champions ci ha portati a fare un’introspezione e a capire che bisognava alzare il livello di tutti per cercare di essere più competitivi. E’ inevitabile che se oggi fossimo in Champions ce la potremmo giocare”.

Il primo posto in classifica è però un grande traguardo, che Conte spera ovviamente di mantenere: “Stiamo facendo qualcosa di bello, bisogna proseguire sapendo che la squadra è cresciuta sotto ogni punto di vista. Si è creata una grande empatia tra di noi”. Una sintonia che si può notare in campo e fuori, come dimostra il post Instagram del tecnico.

OMNISPORT | 01-03-2021 21:53