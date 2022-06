Inter, si avvicina il Lukaku Day: parla Marotta

28-06-2022 17:14

Sono ore concitate per il mercato nerazzurro. Romelu Lukaku è ormai un nuovo, sì di nuovo, giocatore dell’inter. Marotta, uscito dalla sede della FIGC ha detto: “Quando arriva? Penso questa sera”.

Il giocatore domani sarà così atteso alle classiche visite mediche, prima all’Humanitas e poi al Coni e poi passerà in Via della Liberazione per firmare il contratto. Marotta che nelle ultime ore già aveva parlato di Dybala a questi giro si è lasciato andare a un “vediamo”.

Prima di poter accogliere anche la Joya, del resto, bisogna lavorare al mercato in uscita con il nodo Sanchez da sciogliere.

