Inter, si fermano De Vrij e Brozovic: in dubbio contro il Torino

09-03-2022 09:25

Oltre all’eliminazione dalla Champions League, l’Inter dovrà fare i conti con la situazione infortuni. Nel successo di Anfield contro il Liverpool, De Vrij e Brozovic hanno abbandonato il campo in anticipo e rischiano di non essere a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo impegno di campionato contro il Torino. Entrambi i giocatori hanno avuto un affaticamento al polpaccio, e le loro condizioni saranno quindi da valutare, con la presenza del centrale olandese che sembra essere più a rischio rispetto a quella del croato.

OMNISPORT