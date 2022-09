Inter, si prova a blindare Milan Skriniar: cifre da capogiro

12-09-2022 16:41

In questo inizio di stagione, l’Inter ha trovato un po’ di difficoltà in difesa: sono già otto le reti subite, tra le grandi del campionato nessuno ha subito così tanto nelle prime sei giornate. Anche Skriniar, al centro del mercato estivo nerazzurro, non sta convincendo e lo stato di forma del difensore slovacco non è al top. Il club però non vuole assolutamente privarsi del 27enne, tutt’altro.

Skriniar, le intenzioni dell’Inter riportate da Marotta

Poco prima della chiusura del mercato, l’ad dell’Inter Beppe Marotta si era espresso così su Skriniar: “Parte? Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del PSG, Skriniar è un elemento importante nell’impianto di gioco e rimarrà certamente“.

“È un ragazzo per bene – ha continuato Marotta -, con lui avvieremo quanto prima un dialogo, una consultazione, una negoziazione, vogliamo vincolarlo con un contratto, sono fiducioso e ottimista, questa velata minaccia non è sufficiente a minare il valore di questo giocatore”.

Inter, si lavora per il ricco rinnovo di Skriniar

Dopo aver respinto le avances del Psg per Skriniar, adesso l’Inter è pronta a blindare il difensore. Come riporta Sport Mediaset infatti, il club nerazzurro non ha assolutamente intenzione di perdere lo slovacco a titolo gratuito nella prossima stagione. Le due parti vogliono continuare insieme e il difensore classe 1995 può diventare il giocatore più pagato della rosa dopo Lukaku (che è però in prestito): sette i milioni di ingaggio annuo per un accordo quinquennale.

Le basi per una stretta di mano ci sono tutte. L’Inter considera Skriniar incedibile e il giocatore a Milano si trova bene e si sente amato, dalla società e dai tifosi. Un ricco contratto però è il modo migliore per convincere definitivamente il difensore, considerando le tante big europee che da tempo sono pronte ad accontentare le richieste del club nerazzurro e soprattutto di Skriniar, tra tutte il Psg.