Inter, si rivede Lukaku in amichevole

21-12-2022 16:30

Romelu Lukaku di nuovo in campo.

L’attaccante, stando a Sky Sport, partirà domani con la squadra per l’amichevole contro la Reggina dell'”altro” Inzaghi.

L’ultima volta in campo dell’attaccante belga con maglia nerazzurra risale al 29 ottobre con la Samp, l’ultima apparizione prima di infortunio e Mondiale. Lukaku torna così a disposizione del club e dell’allenatore che dovrebbe provarlo con Dzeko o in alternativa con Mkhitaryan in appoggio a uno dei due.

Alla squadra mancano poi i nerazzurri del Mondiale, come Brozovic e il campione del mondo, Lautaro.