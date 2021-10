Inter, Simone Inzaghi: "Contro lo Sheriff serve la vera Inter"

31-10-2021 16:29

Queste le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri sull’Udinese per 2-0: “Non era una partita semplice. L’Udinese è una squadra fisica che ha impensierito tutti, ma i ragazzi sono stati bravi perché c’era poco tempo per preparare la gara e abbiamo vinto meritatamente. Due vittorie senza subire gol, dobbiamo continuare su questo passo”.

La sfida è stata decisa da Correa, che però nel primo tempo non aveva convinto, al contrario di quello che pensa Inzaghino: “Nel primo tempo ha provato sempre la giocata, poi è normale sbagliare qualche scelta. Lo conosco, è una grande risorsa per noi come gli altri tre attaccanti e dovrò essere bravo io a sceglierli ogni volta”.

L’Inter è apparsa decisamente migliorata nella gestione della partita rispetto a quelle contro Lazio e Juventus: “A volte le partite sono frutto anche di episodi. Con la Juve al 90’ c’è stato quel rigore, mentre con l’Atalanta ne abbiamo sbagliato uno alla fine. Dobbiamo guardare avanti, ci voleva questa vittoria e sappiamo che mercoledì abbiamo una vittoria importantissima per il nostro futuro in Champions”.

I prossimi impegni di campionato saranno contro Milan e Napoli ma Inzaghi pensa prima alla sfida di Champions League di mercoledì contro lo Sheriff: “Sono due partite importantissime, ma prima abbiamo una gara di Champions ancora più importante. Troviamo una squadra che ha battuto Real e Shakhtar e che ha creato difficoltà anche a noi. Dobbiamo andare là e fare una gara da Inter. Sappiamo poi che in campionato abbiamo due squadre davanti a noi che fin qui sono state impeccabili e per noi deve essere uno stimolo in più”.

“Oggi in difesa non abbiamo rischiato quasi nulla, come mercoledì a Empoli – dice il tecnico nerazzurro tornando alla partita di oggi -. Abbiamo difensori molto forti, ma è tutta la squadra che deve avere equilibrio. Siamo il miglior attacco, ma dobbiamo diventare anche una delle migliori difese perché abbiamo tutte le possibilità per farlo”.

OMNISPORT