Inter, Simone Inzaghi: "Gara impegnativa contro una squadra che sta bene"

17-09-2022 18:12

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida della Dacia Arena di domani all’ora di pranzo contro l’Udinese valida per la settima giornata di Serie A.

L’ultima vittoria dell’Udinese contro l’Inter in Serie A risale al 16 dicembre 2017 (3-1 al Meazza); da allora, nove gare in cui i nerazzurri sono rimasti imbattuti (7V, 2N), tenendo ben sette volte la porta inviolata.

Queste le parole di Inzaghi:

“Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice, ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene. Giocando così tanto ho bisogno di tutti e per noi allenatori è un grandissimo segnale quando cambiando giocatori si riesce a mantenere una squadra compatta e determinata”.

L’Udinese affronterà l’Inter avendo più punti dei nerazzurri a inizio giornata per la prima volta dal dicembre 2014 – nelle ultime due occasioni in cui è successo nel massimo campionato italiano, i friulani hanno trovato il successo (2-1 il 7 dicembre 2014 e 5-2 il 19 maggio 2013). Tra l’altro, i friulani hanno vinto quattro partite consecutive:

“Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione, perché sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter”.