Inter, Simone Inzaghi: "Resta l'amaro in bocca"

L’Inter pareggia 2-2 a San Siro contro l’Atalanta dopo una gara spettacolare, emozionante fino al triplice fischio: nei minuti finali rigore sbagliato da Dimarco e rete annullata a Piccoli. E tanti applausi per l’atteggiamento delle due squadre.

L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, intervenuto al termine del match di San Siro ai microfoni di DAZN, ha analizzato così la sfida. “E’ stata una partita molto emozionante, la gente si sarà divertita, ma rimane l’amaro in bocca perché in quel secondo tempo per le occasioni e il rigore avremmo meritato qualcosa in più, senza nulla togliere all’Atalanta. Ci siamo disuniti negli ultimi minuti: per il resto si è vista un’ottima Inter contro una squadra forte”.

Il tecnico è soddisfatto anche della risposta dei giocatori subentrati nel secondo tempo, bravi, a detta sua, ad interpretare la gare. “Oggi è stato un piacere lo stesso Sanchez: i subentrati ci hanno aiutato. Il secondo tempo è stato giocato ad altissimi livelli. Vecino? Ha fatto benissimo, come Dumfries. Sono giocatori che stanno crescendo: D’Ambrosio e Gagliardini non li dimentico. Hanno avuto dei problemi e stanno tornando nel migliore dei modi. Abbiamo bisogno di tutti”.

Episodio chiave intorno all’83’, quando viene segnalato un rigore in favore dell’Inter: Inzaghi ha svelato il motivo della scelta del rigorista. “Il rigore a Dimarco? La decisione è stata mia: stamattina abbiamo provato Calhanoglu e Lautaro che non erano in campo. Avevamo Dimarco e Perisic e mi sembrava più fresco Federico, perché stamattina li aveva calciati molto bene, ma anche se Perisic calcia molto bene. Sarebbe stata un’opzione in più: mi dispiace perché ha fatto un grandissimo inizio di stagione e si sarebbe meritato il goal della vittoria a San Siro sotto la sua curva. Ma questo è il calcio. I ragazzi hanno dato tutto”.

OMNISPORT | 25-09-2021 21:13