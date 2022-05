Inter, Skriniar: "Tottenham? Sono felice a Milano. Abbiamo grandi obiettivi"

30-05-2022 23:36

Direttamente dal ritiro della nazionale slovacca, il nerazzurro Milan Skriniar ha parlato dell’ultimo scudetto mancato con la maglia dell’Inter:

“Ci ha fatto male non aver vinto il campionato, ma la stagione è stata comunque positiva. Siamo riusciti a vincere due trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia. Avevamo lo scudetto tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune partite. Penso, ad esempio, al derby di ritorno, quando al 75′ stavamo vincendo 1-0 e abbiamo perso in tre minuti, anche se siamo stati la squadra migliore in quella partita. Quella sconfitta potrebbe essere risultata decisiva. Alla fine, la stagione è stata bella anche perché siamo riusciti a vincere la Coppa contro la Juventus”.

Il difensore slovacco ha poi allontanato i rumors di mercato che lo accostano al Tottenham: “Ho un contratto con l’Inter e sono felice. Sono speculazioni che si ripetono ogni anno oppure ogni sei mesi, ma non c’è nulla di concreto. Sono soddisfatto a Milano. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest’anno la Coppa Italia e la Supercoppa. Abbiamo ancora qualcosa per cui lottare, abbiamo fissato degli obiettivi davanti a noi e ne sono soddisfatto. Credo che la prossima stagione saremo competitivi su tutti i fronti, come lo siamo adesso”.