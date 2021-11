Inter-Spezia, Thiago Motta: "Servirà la partita perfetta"

30-11-2021 17:18

Il tecnico della Spezia Thiago Motta parla in conferenza stampa presentando la trasferta contro il Campioni d’Italia dell’Inter valida per la 15° giornata di Serie A TIM. Vittoria 2-1 dei nerazzurri al Meazza e pareggio 1-1 al Picco nei due precedenti di Serie A tra Inter e Spezia, entrambi risalenti allo scorso campionato.

Queste le parole di Thiago Motta, che a San Siro con l’Inter ha vinto il magico Triplete nel 2010:

“Sarà una partita molto difficile, con i campioni d’Italia e quelli più in forma del campionato. Serve la partita perfetta per concentrazione, atteggiamento e coraggio, per attaccarli e metterli in difficoltà. L’Inter è un club in cui sono stato molto bene, con dei tifosi che mi hanno accolto dal primo all’ultimo giorno in una maniera fantastica. Io e la mia famiglia siamo stati benissimo, non solo a livello sportivo. Ho tanto da ringraziargli, poi durante la partita sarò al massimo, come voglio che siano i miei giocatori per fare una grandissima prestazione”.

Una parola su Maggiore, ultimamente un po’ sacrificato e troppo lontano dalla porta:

“Non è sacrificato, è una parola non giusta per quello che fa Giulio. Fa un grandissimo lavoro in diversi ruoli, che può ricoprire. So dove lui si trova comodo, ma in certe circostanze deve fare un altro ruolo e lo fa bene, perché ha un atteggiamento perfetto e ha voglia di fare bene”.

Infine, sui cambi rispetto alla partita col Bologna:

“No, io cerco di pensare di gara in gara e domani andranno in campo i migliori possibili”.

