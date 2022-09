Inter, spunta una clamorosa idea di mercato

23-09-2022 20:30

Negli ultimi anni l’Inter è sempre stata attenta al mercato dei parametri zero, come Hakan Calhanoglu lo scorso anno o Henrikh Mkhitaryan in estate. E ora la dirigenza nerazzurra sta valutando un colpo per la prossima stagione. Si tratta di Juan Cuadrado, in scadenza con la Juventus al 30 giugno 2023.

Qualora l’esterno colombiano non dovesse prolungare a breve il suo contratto con i bianconeri, allora l’Inter potrebbe spingere per il classe 1988. I nerazzurri studiano così questa clamorosa possibilità, ma su Cuadrado c’è in allerta anche la Roma.