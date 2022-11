Inter, su Gosens c'è anche il Borussia Mönchengladbach

05-11-2022 13:51

Inter: continuano i corteggiatori per Robin Gosens. Il laterale tedesco arrivato dall’Atalanta, ma che tra i nerazzurri di Milano non è mai riuscito a rubare l’occhio, anche a causa degli strascichi di un lungo infortunio, fa registrare in queste ultime ore – dopo quello del Bayer Leverkusen – l’interessamento del Borussia Mönchengladbach.

A questo proposto è intervenuto il direttore sportivo dei Fohlen Roland Virkus: “Non sono a conoscenza del suo stipendio, ma è chiaro che il ragazzo ha qualità. Non posso confermare le voci che lo riguardano, ma al Borussia Mönchengladbach pensiamo sempre ad accordi intelligenti, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo”.