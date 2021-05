Inter: Suning ha scelto chi tagliare, tifosi scatenati

Da qualche parte i soldi in cassa devono entrare. Non ha alternative l’Inter, che tra nuovi prestiti e possibili soci aggiunti cerca di far tornare i conti. Zhang sa bene che per trattenere Conte non deve cedere nessuno dei titolarissimi e proverà a fare di tutto per accontentare il tecnico senza per questo affossare nei debiti. Come? Secondo il Corriere dello Sport la soluzione sarebbe stata già trovata.

Suning pronto a cedere Vidal, Perisic, Eriksen e Sanchez

Oltre ai contratti in scadenza che potrebbero non essere rinnovati (come quelli di Young e Ranocchia) Suning starebbe studiando come abbassare il monte ingaggi Inter senza toccare i titolarissimi. Sul tavolo i contratti di Vidal, Perisic, Eriksen e Sanchez che porterebbero un taglio di circa 40 milioni di euro.

I tifosi si sfogano sui social

Prevale lo scetticismo nelle reazioni via twitter dei tifosi: “Ma chi li compra con la situazione attuale ? Stesso problema di tutti. Faranno tutti enormi minusvalenze o scambi con supervalutazioni e si spalmeranno gli ingaggi” o anche: “Una gonfiatina ai bilanci con sponsor cinesi misteriosi e ci abbracciamo”, oppure: “Li faranno firmare anziché su una scrivania per terra, così saranno certamente abbassati” e ancora: “Quante storie, basta non pagargli lo stipendio, poi ci pensa la FIGC a prorogare”.

Gabriele Borzillo osserva: “Sono 4 anni che sento, sempre, le stesse cose su Suning. Devono vendere i pezzi migliori, non hanno soldi, il governo cinese… Capiterà, magari capiterà. Ma, sinceramente, per ora mi annoio” e c’è chi gli dà ragione: “La verità è che ancora non ci dormono la notte per questo scudetto. E se come sembra con questo prestito risolveremo un po’ di problemi, questi detrattori in servizio permanente continueranno a non dormire la notte”.

SPORTEVAI | 19-05-2021 09:13