Inter, Tacchinardi: "Conte non avrebbe perso lo scudetto"

02-01-2023 18:41

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato anche di Inter-Napoli: “A me Inzaghi piace, ma se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo scudetto. Simone è bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l’Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa”.

“L’Inter ha una rosa forte, ma quello che ha fatto vedere il Napoli, la personalità e la voglia di dominare, fa ben sperare per Spalletti – continua Tacchinardi -. E partono favoriti. Il Napoli va su tutti i campi per dominare e vincere. L’Inter deve avere la forza e la personalità per creare qualche crepa nel Napoli se vuole sperare”.