Inter, tifosi contro Ausilio: “Decisione senza senso”

I tifosi nerazzurri vogliono lo scudetto ma nelle logiche societarie spesso ci sono aspetti che vanno oltre i ragionamenti legati al campo. E’ quanto sta succedendo in casa Inter con la situazione che riguarda Andrea Pinamonti. La Gazzetta dello Sport ha infatti rivelato che il giovane attaccante che i nerazzurri hanno ceduto al Genoa nella scorsa sessione di mercato tornerà in nerazzurro.

Dopo la cessione per 18 milioni di euro, l’Inter effettuerà la “recompra” per 19 milioni secondo un gentleman’s agreement tra le due società. E a far discutere anche di più è l’ingaggio che il giocatore percepirà: circa 3 milioni a stagione.

Una situazione che potrebbe far sì che il mercato nerazzurro per quanto riguarda l’attacco potrebbe ora rimanere bloccato, con Pinamonti che dovrebbe rimanere agli ordini di Antonio Conte come quarto attaccante e vice-Lukaku.

La reazione dei social

La notizia lanciata dalla Gazzetta ha avuto una grande eco sui social con i tifosi nerazzurri furiosi per questa decisione: “La Gazzetta insiste – scrive Daniele – Raiola ha strappato per Pinamonti un ingaggio per la prossima stagione da tre milioni netti. Trovare un’altra squadra che lo prenda è impresa più ardua di tutte le altre cessioni in programma”.

Anche Matteo si scaglia contro la dirigenza: “Fosse vero sono dei deficienti. L’Inter sulla questione ingaggi è sempre stata una delusione, gli scorsi anni arrivavano giocatori e partivano subito dai 2 milioni in su”. E ancora: “E c’è ancora gente che difende Ausilio”.

SPORTEVAI | 16-09-2020 10:37