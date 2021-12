Inter tra primato e mercato: due i colpi che fanno sognare i tifosi

12-12-2021 10:00

aL’opportunità è di quelle ghiotte. Stasera l’Inter potrebbe accomodarsi in vetta alla classifica da sola, coronando un lungo inseguimento. La frenata del Milan, bloccato sul pari a Udine, offre alla squadra di Inzaghi un assist da sfruttare al volo, contro un Cagliari in crisi di risultati e con l’acqua alla gola. Ma, oltre al primato, i tifosi nerazzurri sognano un paio di colpi per gennaio. La società è stata chiara: i margini per delle trattative ci sono.

Mercato Inter, le strategie per gennaio

Le mosse del club nerazzurro sono chiare. Marotta e soci stanno valutando per gennaio l’innesto di un altro attaccante, a prescindere dalla possibile partenza di Sanchez. L’altra priorità è rappresentata da un vice Perisic, ruolo sin qui ricoperto da Dimarco che però è anche un jolly utile a tamponare falle in tutti i reparti di difesa. Servirebbe un rinforzo per essere più coperti e non rischiare di andare in emergenza in caso di troppi infortuni simultanei.

Inter, tutti i nomi seguiti sul mercato

I nomi seguiti, ormai, non sono più un mistero. Per l’attacco l’Inter ha intensificato i contatti col Sassuolo, dove giocano due dei calciatori seguiti con maggior attenzione. Il primo è Scamacca, centravanti di stazza che piace praticamente a tutte le big, il secondo è Raspadori, che ha il nerazzurro nel cuore e dunque per l’Inter avrebbe una corsia preferenziale. Per tutti i ruoli di centrocampo, invece, l’obiettivo numero uno è lo stesso della scorsa estate: Nandez. Il Cagliari chiede 36 milioni di euro, potrebbe andar via per molto meno.

I tifosi dell’Inter scelgono i rinforzi

Sui social i sostenitori nerazzurri hanno l’acquolina in bocca. Molti, però, quelli che invitano i dirigenti alla prudenza, visti i tempi che corrono. “Se Scamacca vale 40 milioni, io stasera esco a cena con Eva Green“, ironizza Matteo. Scenda invece non è convinto del tutto delle qualità del centravanti del Sassuolo: “Diciamo che se unissimo le qualità di Beto a quelle di Scamacca allora forse avremmo un attaccante da Inter“. Un altro fan, Interandedits, aggiunge: “Scamacca più Frattesi mi piacerebbe un botto e magari aggiungiamo Raspadori“. Beppe Malox, infine, mette in guardia Marotta: “Giulini per Nandez vuole scatenare un’asta col Napoli, ma Marotta è una volpe quindi o alle nostre condizioni o non se ne fa nulla”.

