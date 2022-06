Inter, tre soluzioni se parte Skriniar: tifosi in fermento

14-06-2022 13:29

Dalle notizie che arrivano dalla Francia sembra proprio che sarà Milan Skriniar il big che l’Inter sacrificherà per finanziare il proprio mercato. Il Psg è seriamente interessato al difensore slovacco che l’Inter punta a cedere per una somma tra i 70 e gli 80 milioni di euro: incassare questi soldi significherebbe poter comprare due-tre giocatori con cui andare a rinforzare la squadra di Simone Inzaghi.

Le tre soluzioni dell’Inter alla partenza di Skriniar

Uno di essi dovrà essere necessariamente un difensore, ovvero l’uomo che prenderebbe proprio il posto di Skriniar in campo. Noto l’interesse dell’Inter per Bremer, ma l’Inter ha anche altre due alternative nel ruolo. La prima è Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina da tempo seguito dal club nerazzurro; la seconda è Thilo Kehrer, 25enne jolly difensivo di nazionalità tedesca, in forza proprio al Psg, con contratto in scadenza nel 2023.

Inter, Kehrer idea low cost per rimpiazzare Skriniar

L’Inter potrebbe inserire il suo cartellino nell’affare Skriniar, oppure andare a prenderlo dopo aver concluso con il Psg la cessione dello slovacco: fisico e veloce, dotato di buona esperienza (vanta anche 18 presenze nella Germania), Kehrer potrebbe essere una buona soluzione low-cost per l’Inter.

I tifosi dell’Inter in fermento

Il nome del tedesco, però, non piace ai tifosi nerazzurri, già adirati dalla probabile cessione di Skriniar. “Ma chi li vuole questi tre, io mi tengo Skriniar tutta la vita”, commenta su Facebook Mafalda. “E questi dovrebbero essere la difesa forte dell’Inter… Ma fatemi il piacere”, aggiunge Luciana.

“Se Kehrer fosse buono, il Psg non lo mollerebbe”, fa notare Blagoj. “In tre non valgono una scarpa di Skriniar”, commenta Lorenzo. Stesso concetto per Niko: “Bremer e Milenkovic insieme non fanno mezzo Skriniar… Di Kehrer non parliamone proprio…quanto ce ne pentiremo”.

“Skriniar è uno tra i migliori difensori al mondo e ha un interismo addosso come pochi e tu che fai, lo vendi? Ma voi siete pazzi!”, l’accusa di Maximilian. Fabio è più aperto alla cessione: “Forse Bremer va bene, è al livello di Skriniari, ma degli altri non parliamo nemmeno…”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE