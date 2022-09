27-09-2022 18:50

Romelu Lukaku potrebbe dover mordere ancora il freno. L’assenza dell’attaccante belga dalla formazione di Simone Inzaghi sembrava essere al punto di concludersi con il ritorno in campo dopo la sosta delle nazionali ed in particolare nel match difficilissimo contro la Roma. Ma nelle ultime ore dalle parti di Appiano Gentile sembra prevalere la strada della prudenza.

Lukaku, difficile vederlo dal 1’ con la Roma

Nessuna notizia allarmante per i tifosi. Ieri Romelu Lukaku ha sostenuto un altro controllo di routine ai flessori della coscia, esame che ha rivelato come tutto proceda nel migliore dei modi per il suo recupero. Ma l’importanza di Big Rom e la volontà di evitare ricadute sembra spingere tutti sulla via della prudenza. Sembra difficile che l’attaccante possa scendere in campo già dal 1’ nella sfida di sabato contro la Roma, ma saranno i prossimi allenamenti ad essere decisivi.

Inter: il caso Brozovic fa ancora discutere

L’infortunio di Marcelo Brozovic continua a far arrabbiare i tifosi dell’Inter. Il centrocampista si è infortunato con la maglia della nazionale e in casa nerazzurra non hanno graticoleremmo la gestione da parte dei medici della Croazia. Ora il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami nel fine settimana per capire l’entità del suo infortunio.

Sosta nazionali: i tifosi dell’Inter imbestialiti

La possibilità di non vedere in campo dal 1’ Lukaku contro la Roma agita i tifosi interisti che sui social fanno sentire la loro rabbia: “Questa situazione è incredibile – dice Geralt – semplicemente incredibile. Esattamente cosa ha fatto Lukaku due settimane in Belgio. Io davvero non riesco a capire”. Anche Luca ha perso la fiducia: “Ricordo la prima notizia uscita dopo l’infortunio “Lukaku in dubbio per il derby”. Dopo un mese è ancora in dubbio”.

Le preoccupazioni dei tifosi in vista del match con la Roma sono tangibili: “Ci avevano anche detto che non era andato a Udine per precauzione”, commenta Luca. Mentre Lunatik è pessimista: “Praticamente abbiamo già perso pure questa prima già prima di scendere in campo”.