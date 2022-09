L’Inter che balbetta in campionato e che continua ad essere agitata dagli spettri del mercato (in uscita) è stata colpita ieri dall’ennesima brutta notizia di questo periodo: Marcelo Brozovic, per molti il vero top player nerazzurro, è stato fermato da un infortunio occorso durante la partita della Croazia con l’Austria.

L’Inter e lo stop di Brozovic

Senza Brozovic l’Inter perde la sua guida a centrocampo, l’uomo degli equilibri fondamentale sia in fase di impostazione che di copertura e che, in questa stagione, ha già realizzato 2 reti. Per Simone Inzaghi non sarà facile sostituire il croato nella prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma sabato 1 ottobre.

Inter, le alternative a Brozovic

Al momento le alternative sembrano essere due: da un lato l’impiego di Gagliardini, fino a oggi primo cambio del centrocampo nerazzurro nelle gerarchie di Inzaghi; dall’altro l’idea di lanciare Asllani, il talento albanese prelevato dall’Empoli che sulla carta sarebbe il rimpiazzo naturale di Brozovic, ma che finora ha raccolto appena 3 presenze tra campionato e Champions League per un totale di soli 30 minuti in campo.

I tifosi dell’Inter votano per Asllani

In attesa che si pronunci Inzaghi, i tifosi dell’Inter hanno già compiuto la loro scelta. “Asllani con Calhanoglu e Barella, questa è la soluzione”, scrive Frank su Twitter. “Per come stava giocando dall’inizio della stagione… Meglio provare per qualche partita Asllani”, aggiunge Daniele. “Sarò impopolare, ma questo infortunio potrà solo far bene all’Inter perché si apriranno inevitabilmente le porte ad asllani”, la profezia di Sambo. “La realtà è che giocherà Gagliardini”, replica immediatamente Delino.

“I fatti dicono che giocherà Gagliardini, purtroppo”, aggiunge Msila. “Ora che Brozovic s’è fatto male qualcuno smetterà di rompere chiedendo Asllani in campo”, scrive Caius. Ma Antonio lo gela: “Asllani? Giocherà ancora Gagliardini”. “Al massimo vedrai Gagliardini – gli fa eco Luigi – All’Inter c’è Inzaghi non Pioli, i giovani il campo lo vedono poco”.

Dritan, infine, chiede maggiore coraggio a Inzaghi: “Adesso vediamo se il nostro allenatore ha il fegato per mettere dentro Asllani o continuerà a far giocare Gagliardini…”.