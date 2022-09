25-09-2022 12:07

Anche se in questo inizio di stagione Lukaku è stato bersagliato da problemi fisici, il rapporto col club nerazzurro è ottimo, col belga che considera Milano ormai casa sua a tutti gli effetti.

Al momento Big Rom è in prestito dal Chelsea, ma tutto porta a pensare che il prestito verrà comunque rinnovato al termine della stagione.

Lukaku non ha intenzione di tornare a Londra: verso un’altra stagione all’Inter

Siamo solamente a inizio stagione, si sono giocate sette partite di campionato e due di Champions League, ma la Gazzetta dello Sport non ha alcun dubbio: Romelu Lukaku rimarrà in nerazzurro anche nella stagione 2023/2024.

Sempre secondo la Rosea, nonostante l’altissimo contratto, il belga non avrebbe nessuna intenzione di tornare a Londra, col rapporto tra il giocatore e il club inglese che pare impossibile da ricostruire. Anche il cambio allenatore, da Tuchel a Potter, non sembra destinato a cambiare le cose.

Dunque, la stretta di mano per rinnovare il prestito, costato fino a questo momento 8 milioni, dovrebbe essere confermato ancora a fine stagione a prescindere dai risultati.

Lukaku spesso infortunato fin qui, ma ora è il suo momento

Romelu Lukaku dovrebbe poi finalmente tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta, e punta alla gara contro la Roma di José Mourinho del 1° ottobre.

Fino a questo momento, a causa di costanti problemi muscolari, Big Rom è stato costretto a saltare le ultime quattro partite di campionato (Cremonese, Torino, Milan e Udinese) e le prime due gare della fase a giorni di Champions League con Bayern Monaco e Viktoria Plzen.

Un gol (Lecce) e un assist (Spezia) le sue statistiche, che comunque sono destinate ad aumentare nel corso della stagione.

Inter ambiente giusto per Lukaku, con Lautaro coppia d’oro

Sicuramente questa soluzione fa bene all’Inter, che con Lukaku in campo nelle due stagioni a San Siro si è dimostrato probabilmente il miglior giocatore di tutta la Serie A.

Bene anche per il giocatore stesso, in grado di sfruttare il suo fisico dominante per imporsi come uno dei migliori, cosa che invece in Premier League non è in grado di fare.

Inoltre, la permanenza di Big Rom giova anche, come si è visto, a Lautaro Martinez, il suo partner in crime, il La della famosa Lu-La che con Conte ha incantato l’Italia e anche l’Europa.

Tutto sembra apparecchiato, i rapporti tra Inter e Chelsea sono ottimi. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.